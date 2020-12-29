İzmir'de annesini öldüren şüpheli tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İzmir'de annesini öldüren şüpheli tutuklandı

29.12.2020 15:45 | Son Güncelleme: 29.12.2020 15:45
İzmir'de annesini öldüren şüpheli tutuklandı

İzmir'in Buca ilçesinde devriye gezen polis ekibine annesini öldürdüğünü itiraf ederek teslim olan şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Buca ilçesinde devriye gezen polis ekibine annesini öldürdüğünü itiraf ederek teslim olan şüpheli tutuklandı.

Kozağaç Mahallesi'nde devriye gezen polis ekibine annesini öldürdüğünü itiraf ettikten sonra gözaltına alınan B.A'nın (25) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Hayatını kaybeden Betül Tuğluk'un eşinden boşandığı ve oğlu B.A. ile yaşadığı öğrenildi.

Zanlının, emniyet ve savcılıkta cinayeti niçin işlediğine dair ifade vermediği belirtildi.

Kozağaç Mahallesi'nde yaşayan B.A, dün, bölgede devriye gezen polis aracına yaklaşarak "Annemi öldürdüm" diye bağırıp, teslim olmuştu. Üzerinde kan lekesi, elinde kesikler bulunan şüphelinin ifadesi doğrultusunda ikametine sağlık ekibi yönlendirilmişti.

Sağlık ekibi, anne Betül Tuğluk'u (49) evde bıçakla yaralanmış halde bulmuştu. Ambulansla SBÜ İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Tuğluk, müdahaleye rağmen kurtarılmamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Özkoç Cahit Özkan Devlet Bahçeli Fahrettin Koca
Magazin Seda Sayan Furkan Palalı Murat Dalkılıç Kenan İmirzalıoğlu
Spor Okan Buruk Samet Aybaba Güven Yalçın Bahattin Şimşek İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Rusya Beşiktaş Sivasspor İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İzmir'de annesini öldüren şüpheli tutuklandı | Haberler Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.12.2020 15:48:24. #1.15#
title