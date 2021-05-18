Annesini bıçakla yaralayan şüpheli, 2 kişiyi tabancayla öldürdü
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Annesini bıçakla yaralayan şüpheli, 2 kişiyi tabancayla öldürdü

Anadolu Ajansı / Abdurrahman Baycuman - Haberler | Güncel

İzmir'in Aliağa ilçesinde, annesini bıçakla yaralayan zanlı, annesinin birlikte yaşadığı kişi ile yaralı annesine yardım etmek isteyen market sahibini tabancayla öldürdü.

İzmir'in Aliağa ilçesinde, annesini bıçakla yaralayan zanlı, annesinin birlikte yaşadığı kişi ile yaralı annesine yardım etmek isteyen market sahibini tabancayla öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Kültür Mahallesi Onat Kutlar Sokak'taki bir iş yerine amcası O.B ile gelen Ç.B, annesi A.Ç ve birlikte yaşadığı Behçet M. ile tartışmaya başladı.

Bu sırada bıçakla annesini yaralayan, Behçet M'ye da tabancayla ateş eden Ç.B, yaralı olarak uzaklaşmaya çalışan annesinin sığındığı marketin sahibi Hasan T'ye de ateş etti.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Behçet M. ve Hasan T'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralanan anne A.Ç, Aliağa Devlet Hastanesine, ardından Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

B.Ç ve O.B polis ekiplerince gözaltına alındı.

Annesini bıçakla yaralayan şüpheli, 2 kişiyi tabancayla öldürdü
Annesini bıçakla yaralayan şüpheli, 2 kişiyi tabancayla öldürdü
Annesini bıçakla yaralayan şüpheli, 2 kişiyi tabancayla öldürdü
Annesini bıçakla yaralayan şüpheli, 2 kişiyi tabancayla öldürdü
Annesini bıçakla yaralayan şüpheli, 2 kişiyi tabancayla öldürdü
Annesini bıçakla yaralayan şüpheli, 2 kişiyi tabancayla öldürdü
Annesini bıçakla yaralayan şüpheli, 2 kişiyi tabancayla öldürdü
Annesini bıçakla yaralayan şüpheli, 2 kişiyi tabancayla öldürdü
Annesini bıçakla yaralayan şüpheli, 2 kişiyi tabancayla öldürdü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdurrahman Baycuman

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