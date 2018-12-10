İzmir'de Annelerini 24 Yerinden Bıçaklayarak Öldüren Kız Kardeşler Tahliye Edildi

İzmir'de annelerini öldüren iki kız kardeş, 10 ve 20 yıl hapis cezalarına ilişkin Yargıtay'ın 'makul oranda indirim yapılmadığı' gerekçesiyle verdiği bozma kararının ardından tahliye edildi.

ANNELERİNİ 24 YERİNDEN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜLER

19 yaşındaki Şeyda P. ve 17 yaşındaki Beyza P. , 2013 yılında anneleri Gülser Süngü'yü evlerine tanımadıkları erkekleri getirdiği ve kendilerini de 'kötü yola zorladığı' iddiasıyla önce elektro-şok cihazıyla bayıltmış, sonra da 24 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü.

18 YAŞINDAN KÜÇÜK KIZ 10 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILMIŞTI

Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Şeyda P. 20 yıl; olay tarihinde yaşı 18'den küçük olan Beyza P. ise 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

MAKUL ORANDA İNDİRİM YAPILMADIĞI BELİRTİLİP KARAR BOZULDU

Kız kardeşlerin avukatları kararı temyiz etti. Dosyayı inceleyen Yargıtay savcısı 'haksız tahrik' nedeniyle daha fazla indirim yapılması gerektiği görüşünü bildirdi. Dosyayı görüşen 2. Ceza Dairesi de savcının görüşü doğrultusunda karar vererek cezada 'makul oranda' bir indirim yapılmadığını belirterek kararı bozdu.

28 KASIM'DA TAHLİYE EDİLDİLER

İki hafta önce verilen kararın ardından davanın görüldüğü Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu kardeşleri 28 Kasım'da tahliye etti.

"MAHKEME İNDİRİMLİ CEZA VERECEK"

Kız kardeşlerin avukatı Zülküf Koçoğlu, "Biz 7.5 ve 15 yıl cezalar verilir diye bekliyorduk. Ama fazla verildi. Yargıtay'daki duruşmada haksız tahrik indiriminin yeterince yapılmadığını belirterek verilen 10 ve 20 yıllık cezaya itiraz etmiştik. Şubat ayı içinde tekrar duruşma yapılacak, mahkeme indirimli ceza verecek" dedi.