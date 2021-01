İzmir'de anne babasını siyanürlü şerbet içirip öldüren gence, 2 kez müebbet 10 yıl 10 ay hapis

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, annesi Fatma Kalkan (39) ile babası Mehmet Kalkan'ı (46) siyanürlü şerbet içirerek öldürdüğü, kardeşini de içmeye zorlayarak yaraladığı iddiasıyla tutuklu yargılanan Mahmut Can Kalkan (21) iyi hal indirimiyle 2 kez müebbet ve 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kalkan ailesinin Soğukkuyu Mahallesi'ndeki evinde, 14 Mayıs 2019'da meydana gelen olayda, Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya Bölümü Öğrencisi Mahmut Can Kalkan, potasyum siyanür ile hazırladığı şerbeti, annesi Fatma ile babası Mehmet Kalkan'a içirdi. Kalkan çifti, şerbeti içtikten sonra fenalaştı. Kalkan, daha sonra şerbetten kardeşi Emir Can'a (16) içirmek istedi. Ancak, anne-babasının rahatsızlandığını gören Emir Can tepki gösterdi. Devrilen bardaktaki sıvı çocuğun üzerine döküldü. Sıvıdan Mahmut Can Kalkan ve Emir Can ile küçük kardeşleri Mehmet Taha etkilendi. Hastaneye kaldırılan anne- baba hayatlarını kaybederken, oğulları tedavilerinin ardından taburcu edildi. Adliyeye sevk edilen Kalkan, 'Üst soydan akrabayı tasarlayarak kimyasal silahla kasten öldürmek' suçundan tutuklandı. Cezaevinde 1 gün kaldıktan sonra Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilen ve 50 gün gözlem altında tutulan Kalkan'a psikotik bozukluk teşhisi konuldu.

İKİ RAPOR ÇELİŞTİ

Hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 20 yıla kadar hapis cezası istenen Kalkan'ı yargılayan İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ne, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nden gönderilen raporda, sanığın akıl hastalığı nedeniyle işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını tam olarak algılayamayacağı bildirildi. Mahkeme heyeti, raporun ayrıntı içermemesi nedeniyle İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan yeni rapor istedi.İstanbul Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi ise, mahkemeye gönderdiği raporunda, Kalkan'da davranış bozukluğu ile akıl hastalığı ve akıl zayıflığına rastlanılmadığını bildirdi. Raporda, "Ceza sorumluluğu tamdır' denildi.

AKIL SAĞLIĞI YERİNDE ÇIKTI

2 rapor arasındaki çelişki üzerine mahkeme, Adli Tıp Kurumu 1'inci İhtisas Dairesi'nden de rapor istedi. Daire, İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdiği raporda, tutuklu sanık Kalkan'ın cezai ehliyetinin tam olduğunu bildirdi. Kalkan'ın cezai sorumluluğunu azaltacak derece akıl hastalığı veya zeka geriliği olmadığı vurgulanan raporda, "Adli dosya tetkikinde sanığın mezkur suçu işlediği sırada fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını idrak etme ve bu fiil ile ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğini ortadan kaldıracak veya azaltacak boyutta bir akli arızanın içinde olduğuna delalet edecek herhangi bir tıbbi bulgu ve belgeye de rastlanmadığı, bu duruma göre Kalkan'ın 14 Mayıs 2019 tarihinde işlediği suça karşı cezai sorumluluğun tam olduğu oy birliğiyle mütalaa olunur" ifadelerine yer verildi.

KARAR ÇIKTI

İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, bugün görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Mahmut Can Kalkan ile taraf avukatları ve müştekiler katıldı. Davacı avukatı, cezai ehliyetinin tam olması nedeniyle sanığın cezalandırılmasını istedi. Kardeşinin şikayetçi olduğu Mahmut Can Kalkan son savunmasının sorulması üzerine rahatsız olduğunu belirterek, iyi olmadığını söyledi.

Duruşma sonunda kararını açıklayan mahkeme heyeti, Mahmut Can Kalkan'ı 'Üst soydan akrabayı tasarlayarak kimyasal silahla kasten öldürmek' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış hapis ile 'Kardeşi tasarlayarak kimyasal silah ile öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, cezaları iyi hal indirimiyle 2 kez müebbet ve 10 yıl 10 ay hapis cezasına indirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı