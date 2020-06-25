İzmir'de anaokulu öğrencilerinden Afrin'deki Mehmetçiklere mektup
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İzmir'de anaokulu öğrencilerinden Afrin'deki Mehmetçiklere mektup

İzmir'de anaokulu öğrencileri, öğretmen ve velilerinin desteğiyle, Afrin'de görev yapan Mehmetçiklere yanlarında olduklarını hissettirmek için mektup yazıp, çeşitli hediyeler gönderdi.

İzmir'de anaokulu öğrencilerinden Afrin'deki Mehmetçiklere mektup
25.06.2020 13:15 | Son Güncelleme: 25.06.2020 13:52

İzmir'de anaokulu öğrencileri, öğretmen ve velilerinin desteğiyle, Afrin'de görev yapan Mehmetçiklere yanlarında olduklarını hissettirmek için mektup yazıp, çeşitli hediyeler gönderdi.

Torbalı ilçesindeki Pamukyazı Tamsa Seramik Fabrikası A.Ş. İlkokulu ana sınıfı öğrenci, öğretmen ve velileri, Afrin'de görev yapan Mehmetçiklere destek vermek ve yanlarında oldukların hissettirmek amacıyla çeşitli sürprizler hazırlamaya karar verdi.

Öğrenciler resim çizip şiir, mektup yazıp harçlıklarını biriktirdi. Okulda görev yapan öğretmen ve veliler de askerlere hediye edilmesi için atkı, bere örüp çeşitli hediyeler hazırladı.

Okul yetkilileri, Afrin'deki askerlere teslim edilmek üzere hazırladıkları hediyeleri, İzmir İl Jandarma Komutanlığına teslim etti.

Hediyeler, Afrin'de görev yapan askerlere gönderilmek üzere Hatay İl Jandarma Komutanlığına gönderilecek.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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