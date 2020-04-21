İzmir'de Anafartalar Caddesi ve Havra Sokağı kalabalıktan geçilmiyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› İzmir'de Anafartalar Caddesi ve Havra Sokağı kalabalıktan geçilmiyor - Haberler
Çin Halk Cumhuriyeti, Konak, İzmir, Güncel

İzmir'de Anafartalar Caddesi ve Havra Sokağı kalabalıktan geçilmiyor

İzmir'in Konak ilçesinde bulunan Anafartalar Caddesi ve Havra Sokağı, korona virüs (Covid-19) salgınına rağmen kalabalık görüntüsüyle salgına davetiye çıkardı.

21.04.2020 18:47 | Son Güncelleme: 21.04.2020 18:48
İzmir'de Anafartalar Caddesi ve Havra Sokağı kalabalıktan geçilmiyor

İzmir'in Konak ilçesinde bulunan Anafartalar Caddesi ve Havra Sokağı, korona virüs (Covid-19) salgınına rağmen kalabalık görüntüsüyle salgına davetiye çıkardı. Yetkililerin ve uzmanların"evde kal" çağrılarına kulak asmayan vatandaşlar hem kendilerini hem de başkalarını riske attılar.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkarak tüm dünyaya yayılan Türkiye'de de 2 bin 140 kişinin ölümüne sebep olan korona virüs salgınına karşı yetkililer ve uzmanlar "evde kalın" çağrısını yineliyor. Alınan birçok önlem, yapılan tüm uyarılara rağmen İzmir'de göze çarpan kalabalık görüntülerine bir yenisi daha eklendi. Konak ilçesinde bulunan Anafartalar Caddesi ve Havra Sokağı'nda gözlenen kalabalık virüse davetiye çıkarırken, oluşan yoğunlukta bazı vatandaşların maske ve eldiven takmadığı da gözlendi. Öte yandan, Anafartalar Caddesi'nde bulunan bir çay ocağının yasağa rağmen açık olması, önünde oturan insanların sosyal mesafe kuralı gözetmeksizin çay içmeleri, ve yine 65 yaş üstü ve 20 yaş altı birçok kişinin dışarıda olduğu görüldü.

Sosyal mesafe kuralı yok, çay ocağı açık

Anafartalar Caddesi'nde bulunan bir çay ocağının yasağa rağmen açık olması ve iş yerinin önündeki iskemlelerde insanların sosyal mesafe gözetmeksizin çay içmeleri dikkat çekti. Korona virüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında yayımlanan genelge ile çay ocaklarının geçici süreyle kapatılması kararına rağmen açık olan çay ocağına rağbet de çoktu. Ayrıca, caddede maskesiz ve eldivensiz şekilde gezen insan yoğunluğu da göze çarptı.

65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar sokakta

Yine bakanlık tarafından yayımlanan genelge ile sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar da Konak caddelerinde görüldü. Polisin olay yeri bandıyla kapatmasına rağmen banklarda oturduğu görülen yaşlı vatandaşlar, virüs salgınına rağmen banklarda oturmayı sürdürdü.

Havra Sokağı'nda iğne atsan yere düşmez dedirtecek görüntüler

Son zamanlarda kalabalık görüntüsü ve sosyal mesafe kuralının yok sayıldığı Kemeraltı Havra Sokağı'nda yine benzer görüntüler oluştu. Özellikle Ramazan ayı ve 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasına az bir süre kala alışveriş için sokağı dolduran vatandaşlar kalabalık görüntüler oluşmasına sebep oldu. Konak Belediyesinin geçtiğimiz günlerde giriş ve çıkışına bariyer koyduğu Havra Sokağı'nda vatandaşlar, zabıta ekiplerinin uyarılarına rağmen sosyal mesafe kuralını hiçe saydı. Girişinde "Korona virüsün şakası yok. Başkalarıyla mesafeni koru, 1 metre uzak dur" yazan tabelanın bulunduğu sokakta adeta iğne atsan yere düşmez dedirtecek görüntüler meydana geldi.

"Burada sosyal mesafe yok maalesef"

Havra Sokağı esnafından Sezai Güger isimli vatandaş, bu noktada insanların sosyal mesafe kuralına uymadığından dert yandı. Kendisinin de mecburen bazı önlemler alamadığını belirten Güger, "Evet burada sosyal mesafe yok maalesef. Çok özen göstermediğimiz için bu korona virüs salgını uzun sürecek diye düşünüyorum. Vatandaşların sosyal mesafeyi biraz daha korumaları lazım. Uyarılara dikkat etmeleri lazım. Şu anda ben de pek dikkat edemiyorum biliyorum. Yapacak bir şey yok; ekmek parası" sözlerine yer verdi.

Vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlaması öncesi alışveriş için geldi; kalabalıktan geçilmedi

Özellikle Ramazan öncesi ve sokağa çıkma kısıtlaması öncesi olduğu için alışveriş yapmaya gelen vatandaşlar Havra Sokağı'nda kalabalık oluşturdu. Vatandaşlardan Gürsel Altundiş, "Ben alışveriş için geldim buraya. Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi önlem için. Muhakkak ki bu kalabalıkta virüs kapılır. Esnaf burada direk evlere servis yapabilir mesela. Vatandaşlar da ihtiyaçlarını evde karşılamış olurlar" dedi.

İlksen Erbengi isimli vatandaş ise, "İnsanlar ihtiyaçlarını almak zorundalar. Normalde bu kadar kalabalık olmuyor. Şu an hakikaten ortalık berbat. Yani bu önlemler alındıktan sonra azalması gerekirken insan kalabalığı daha da arttı. İnsanlar otobüs bulamıyor, duraklar dolu. İlk zamanlar önlemlere daha çok dikkat ediliyordu; yollar boştu. Yarın belki de daha kalabalık olacak. Ben de sokağa çıkma kısıtlaması öncesi ihtiyaçlarımı giderebilmek için geldim zaten" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüse iki kez yakalanan İlknur hemşire, nasıl iyileştiğini anlattı Haberler
Koronavirüse iki kez yakalanan İlknur hemşire, nasıl iyileştiğini anlattı
Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kaldı, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü Haberler
Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kaldı, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü
Babasının kollarından duvara asıp hortumla dövdüğü 9 yaşındaki Ceylan hayatını kaybetti Haberler
Babasının kollarından duvara asıp hortumla dövdüğü 9 yaşındaki Ceylan hayatını kaybetti
Türkiye'nin İngiltere'ye göndereceği korona ekipmanlarıyla ilgili gecikmenin nedeni belli oldu Haberler
Türkiye'nin İngiltere'ye göndereceği korona ekipmanlarıyla ilgili gecikmenin nedeni belli oldu
Oğlunun mezarını ziyaret eden Ebru'nun bıraktığı bileklik dikkat çekti Haberler
Oğlunun mezarını ziyaret eden Ebru'nun bıraktığı bileklik dikkat çekti
Çeşmede yıkarken suçüstü yakalandı! 14 çuvalı için 73.747 lira ceza ödeyecek Haberler
Çeşmede yıkarken suçüstü yakalandı! 14 çuvalı için 73.747 lira ceza ödeyecek
Maydanozla beslediği tavuk, maydanoz desenli yumurta yumurtladı
Maydanozla beslediği tavuk, maydanoz desenli yumurta yumurtladı
Dünyanın nazar boncuğu Meke Gölü kırmızıya büründü
Dünyanın nazar boncuğu Meke Gölü kırmızıya büründü
Demet Akalın'ın 'Türk yemekleri, İtalyan yemekleri ile yarışamaz' diyen Şeyma Subaşı'na verdiği yanıt şaşırttı
Demet Akalın'ın "Türk yemekleri, İtalyan yemekleri ile yarışamaz" diyen Şeyma Subaşı'na verdiği yanıt şaşırttı
Endonezya'da koronavirüs karantinasından kaçanlar 'perili evlere' kilitleniyor
Endonezya'da koronavirüs karantinasından kaçanlar "perili evlere" kilitleniyor
Koronavirüs salgını nedeniyle ABD'de başkanlık seçimi ertelenebilir
Koronavirüs salgını nedeniyle ABD'de başkanlık seçimi ertelenebilir
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un durumunun kritik olduğu iddiaları yalanlandı
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un durumunun kritik olduğu iddiaları yalanlandı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vaka sayısında 7 ile 10 gün içinde tepe noktaya gelebiliriz
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vaka sayısında 7 ile 10 gün içinde tepe noktaya gelebiliriz
Nenad Bjelica: Fenerbahçe ile temasım olmadı
Nenad Bjelica: Fenerbahçe ile temasım olmadı
Tarlada çalışan 76 yaşındaki adam, traktörün altında kalarak hayatını kaybetti
Tarlada çalışan 76 yaşındaki adam, traktörün altında kalarak hayatını kaybetti
Son dakika: Erdoğan: Geldiğimiz noktada salgını yatay seyre geçirmeye başladığımızı görüyoruz
Son dakika: Erdoğan: Geldiğimiz noktada salgını yatay seyre geçirmeye başladığımızı görüyoruz
'Çok yüksek riskli bölge'deki pazar yerine akın eden vatandaşlar, sosyal mesafeyi hiçe saydı
'Çok yüksek riskli bölge'deki pazar yerine akın eden vatandaşlar, sosyal mesafeyi hiçe saydı
Telefonunu güncellemeyen Android kullanıcıları dikkat! Tüm verileriniz çalınabilir
Telefonunu güncellemeyen Android kullanıcıları dikkat! Tüm verileriniz çalınabilir
Koronavirüsü yenen kadın yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Can çekişen 4 kişiyi gözlemle gördüm
Koronavirüsü yenen kadın yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Can çekişen 4 kişiyi gözlemle gördüm
Koronavirüs mutasyona uğrayarak 30 türe ayrıldı! 19'u daha önce hiç görülmedi
Koronavirüs mutasyona uğrayarak 30 türe ayrıldı! 19'u daha önce hiç görülmedi
Son Dakika: Türkiye'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 119 artarak 2259'a yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 119 artarak 2259'a yükseldi
Zeytinburnu sahil yolunda Afgan uyruklu gençler arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Zeytinburnu sahil yolunda Afgan uyruklu gençler arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
İzmir'de korkutan 'böcek istilası' görüntüleri saniye saniye kameralara yansıdı
İzmir'de korkutan "böcek istilası" görüntüleri saniye saniye kameralara yansıdı
Rüştü Reçber'den Frank Rijkaard itirafı: Beni istemedi ve bana güvenmedi
Rüştü Reçber'den Frank Rijkaard itirafı: Beni istemedi ve bana güvenmedi
Dünya Sağlık Örgütü'nden 'Virüs laboratuvarda üretildi' iddialarına nokta koyacak açıklama
Dünya Sağlık Örgütü'nden "Virüs laboratuvarda üretildi" iddialarına nokta koyacak açıklama
Kobe Bryant'ın ölümü sonrası, aileler hava yolu şirketine dava açtı
Kobe Bryant'ın ölümü sonrası, aileler hava yolu şirketine dava açtı
Sokağa çıkması yasak olan 19 yaşındaki gencin yeni motosikletiyle çıktığı ilk tur, sonu oldu
Sokağa çıkması yasak olan 19 yaşındaki gencin yeni motosikletiyle çıktığı ilk tur, sonu oldu
Zeljko Obradovic, Fenerbahçe'nin 2+1 yıllık yeni sözleşme teklifini kabul etti
Zeljko Obradovic, Fenerbahçe'nin 2+1 yıllık yeni sözleşme teklifini kabul etti
Kaydedilen görüntü, 'Van Gölü Canavarı' dedikodularını yeniden alevlendirdi
Kaydedilen görüntü, 'Van Gölü Canavarı' dedikodularını yeniden alevlendirdi
Eskişehirspor'da oynayan Kaan Öztürk, trafik kazası sonucu hayatını kaybetti
Eskişehirspor'da oynayan Kaan Öztürk, trafik kazası sonucu hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haydar Baş Engin Özkoç Hulusi Akar Muhammet Emin Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Serdar Ortaç Murat Dalkılıç Cengiz Kurtoğlu
Spor Ali Koç Loris Karius Shane Larkin Ivan Obradovic Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Kız Mart Nisan Futbolcu
Şu an buradasınız: İzmir'de Anafartalar Caddesi ve Havra Sokağı kalabalıktan geçilmiyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.4.2020 23:43:16. #1.14#
title