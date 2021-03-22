İzmir'de amcalarından birini tabancayla vurarak öldüren, diğerini yaralayan şüpheli tutuklandı
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İzmir'de amcalarından birini tabancayla vurarak öldüren, diğerini yaralayan şüpheli tutuklandı

22.03.2021 15:21 | Son Güncelleme: 22.03.2021 15:33
İzmir'de amcalarından birini tabancayla vurarak öldüren, diğerini yaralayan şüpheli tutuklandı

İzmir'in Torbalı ilçesinde, tartıştığı amcalarından birini tabancayla vurarak öldüren, diğerini de yaralayan zanlı tutuklandı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde, tartıştığı amcalarından birini tabancayla vurarak öldüren, diğerini de yaralayan zanlı tutuklandı.

Ahmetli Mahallesi'nde amcası Süleyman K'yı öldüren, diğer amcası Osman K'yı yaralayan E.K'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Torbalı ilçesi Ahmetli Mahallesi mesire alanı yakınındaki tarlada arazi anlaşmazlığı nedeniyle dün çıkan tartışmada E.K, silahla ateş ettiği amcası Süleyman K'yı öldürmüş, Osman K'yı yaralamıştı. E.K daha sonra jandarmaya teslim olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel

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