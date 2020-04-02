İzmir'de ambulans kaçıran şahıs serbest bırakıldı
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Karşıyaka, İzmir, 3. Sayfa

İzmir'de ambulans kaçıran şahıs serbest bırakıldı

İzmir'de ambulans kaçıran şahıs serbest bırakıldı -Korona virüs test talebi reddedilince ambulansı kaçırmış İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 112'ye bağlı bir ambulansı kaçıran şahıs, yakalandıktan sonra sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.

02.04.2020 01:08 | Son Güncelleme: 02.04.2020 01:09
İzmir'de ambulans kaçıran şahıs serbest bırakıldı

İzmir'de ambulans kaçıran şahıs serbest bırakıldı

-Korona virüs test talebi reddedilince ambulansı kaçırmış

İZMİR - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 112'ye bağlı bir ambulansı kaçıran şahıs, yakalandıktan sonra sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 19.00 sıralarında ilçeye bağlı Bostanlı semtinde meydana gelmişti. İddiaya göre, bölgede bir vakaya giden ambulansı gören Can K. (33), ambulans ekiplerinin bir anlık boşluğunu fırsat bilerek ambulansın şoför koltuğuna binerek hızla olay yerinden ayrıldı. Durumu fark eden ambulans görevlileri olayı polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri ile ambulans arasında amansız bir kovalamaca başladı. Polis ekiplerin dur ihtarına rağmen kaçışını sürdüren şahıs, Karabağlar Yeşildere Caddesi Su Kemerleri yakınında kıskıvrak yakalandı.

Korona virüs test talebi ret edilince ambulansı kaçırmış

Çeşitli suçlardan çok sayıda sabıkasının bulunduğu öğrenilen şahıs, polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Buradaki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilen ve adli makamlara sevk edilen Can K., çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Ayrıca, Can K'nin ifadesinde 112 ekiplerinden korona virüs testi talep ettiğini, kendisine karşı verilen olumsuz cevabın ardından da ambulansı kaçırdığını söylediği ifade edildi.

İzmir'de ambulans kaçıran şahıs serbest bırakıldı

Kaynak: İHA

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İzmir'de ambulans kaçıran şahıs serbest bırakıldı
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