İzmir'de ambulans helikopter yeni doğan bebek için havalandı
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İzmir'de ambulans helikopter yeni doğan bebek için havalandı

İzmir'de ambulans helikopter yeni doğan bebek için havalandı
Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir günlük bebek, rahatsızlanınca ambulans helikopterle İzmir'de özel bir hastaneye sevk edildi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir günlük bebek, rahatsızlanınca ambulans helikopterle İzmir'de özel bir hastaneye sevk edildi.

Ödemiş Devlet Hastanesinde dün doğum yapan Suriyeli bir kadın, kız çocuğu dünyaya getirdi. Yapılan incelemede bebeğin mekonyumu aspire ettiği ve buna bağlı rahatsızlandığı belirlendi.

Bunun üzerine bebek, 112 Hava Ambulansı ile İzmir'deki özel bir hastaneye sevk edildi.

Bebeğin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp

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