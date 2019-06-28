İzmir'de amatör denizciliğe yoğun ilgi

İzmir Liman Başkanı Ahmet Apak, başkanlık olarak İzmir'de 20 binin üzerinde amatör denizci belgesi verdiklerini ifade etti.

İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesinden yapılan açıklamaya göre, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından restore edilerek hizmete açılan Zübeyde Hanım Eğitim ve Müze Gemisi, amatör denizcilerin eğitimine ev sahipliği yaptı.

Gemide 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj bayramı kapsamında düzenlenen amatör denizci eğitimi ve sınavında 70 kişi hazır bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir Liman Başkanı Ahmet Apak, bu yıl 93. Yıl dönümü kutlanan 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları kapsamında bu eğitimi Zübeyde Hanım Eğitim ve Müze Gemisi'nde düzenlemekten mutluluk duyduklarını ifade etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Mehmet Cahit Turhan'ın talimatıyla 2018 yılında başlatılan uygulama ile Cumhuriyetin 100. yılı olan 2023'te 1 milyon amatör denizci hedefi belirlendiğini anımsatan Apak, şunları kaydetti:

"Bu hedefe doğru koşar adım ilerliyoruz. Şu ana kadar İzmir Liman Başkanlığı olarak 20 binin üzerinde amatör denizci belgesi verdik. Haftada iki gün eğitimler devam ediyor. Yoğun ilgi nedeniyle yeni başvurular için eğitim ve sınav tarihi olarak ekim ayını veriyoruz."

Kaynak: AA