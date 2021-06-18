İzmir'de altyapı çalışması sırasında 300 yıllık bedesten bulundu
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İzmir'de altyapı çalışması sırasında 300 yıllık bedesten bulundu

İhlas Haber Ajansı / Ali İhsan Çiftçi - Haberler | Kültür Sanat

İzmir'de altyapı çalışması sırasında 300 yıllık bedesten bulundu 1922'deki büyük İzmir yangınından izler taşıyor İzmir'in Konak ilçesinde belediyenin altyapı çalışması sırasında Osmanlı dönemine ait olduğu düşünülen 300 yıllık bedesten kalıntısı ortaya çıktı.

İzmir'de altyapı çalışması sırasında 300 yıllık bedesten bulundu

1922'deki büyük İzmir yangınından izler taşıyor

İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde belediyenin altyapı çalışması sırasında Osmanlı dönemine ait olduğu düşünülen 300 yıllık bedesten kalıntısı ortaya çıktı. 1922 yılında meydana gelen İzmir yangınının izlerini de taşıyan bedesten kalıntısının bulunması nedeniyle altyapı çalışmalarına ara verildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Halit Ziya Bulvarı'nda gerçekleştirilen altyapı çalışmaları, Osmanlı dönemine ait olduğu düşünülen bedesten kalıntısının bulunması sebebiyle durduruldu. Ekipler tarafından yaklaşık bir buçuk aydır devam eden çalışmalar esnasında tarihi kalıntıya rastlanınca, çalışmalar durdurularak durum İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürlüğüne bildirildi.

Bugüne kadar izine rastlanılmamıştı

Toprağın yaklaşık 2,5 metre altında ortaya çıkan tarihi kalıntının, tarihi kaynaklardan bilinen ancak bugüne kadar izine rastlanmayan Çakı Bedesteni'ne ait olduğu düşünülürken, kalıntıların da bedestenin koridoruna ait olduğu tespit edildi. 17'nci yüzyıldan kalma olduğu düşünülen yapının 1922 yılındaki İzmir yangınının izlerini taşıdığı da bildirildi.

İzmir'de altyapı çalışması sırasında 300 yıllık bedesten bulundu
İzmir'de altyapı çalışması sırasında 300 yıllık bedesten bulundu
İzmir'de altyapı çalışması sırasında 300 yıllık bedesten bulundu
İzmir'de altyapı çalışması sırasında 300 yıllık bedesten bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali İhsan Çiftçi

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