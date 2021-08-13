İzmir'de altyapı çalışmaları sırasında küp ve seramik parçaları bulundu
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İzmir'de altyapı çalışmaları sırasında küp ve seramik parçaları bulundu

İzmir'de altyapı çalışmaları sırasında küp ve seramik parçaları bulundu
Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel

İzmir'in Kiraz ilçesinde, altyapı yenileme çalışmaları sırasında tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen küp ve seramik parçaları bulundu.

İzmir'in Kiraz ilçesinde, altyapı yenileme çalışmaları sırasında tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen küp ve seramik parçaları bulundu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Gümüşsuyu Caddesi'nde yapılan içme suyu şebekesi yenileme çalışmalarında, yaklaşık 3 metre derinlikte buluntulara rastlandı. Yetkililer, durumu Ödemiş Müze Müdürlüğüne bildirdi.

Müze görevlilerinin nezaretinde yapılan kazıda çukurdan, seramik paçaları, çeşitli objeler ile boş bir tahıl küpü çıkarıldı.

Tarihi nitelik taşıdığı değerlendirilen buluntular, Ödemiş Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 182,21, Ankara'da 184,58, İzmir'de 65,85 oldu.
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 182,21, Ankara'da 184,58, İzmir'de 65,85 oldu.
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