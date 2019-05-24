İzmir'de altın varaklı bin 500 yıllık İbranice kitap ele geçirildi

İzmir'in Gaziemir ilçesinde Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Kültür ve Tabiat Varlıkları Kaçakçılığı Büro Amirliği ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, altın varaklı bin 500 yıllık olduğu değerlendirilen İbranice el yazması kitap ele geçirildi.

Gaziemir ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Kültür ve Tabiat Varlıkları Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Gazi Mahallesi'nde, şüpheli C.E.'nin kullandığı otomobili durduran ekipler, yaptıkları aramada yaklaşık 10,5-8,5 cm ebatlarında toplam 17 sayfadan oluşan ön kapağında haç işareti, arka kapağında 6 köşeli yıldız olan, ön-arka ve sayfalarının kenar çevresi altın varaklı olan, iç sayfalarında değişik figürler olan ve arkaik (eski) İbranice el yazısı bulunan 1 adet deri kitap ele geçirdi.

Ele geçirilen eserle ile ilgili alanında uzmanlar ile görüşüldüğünde kitabın en az günümüzden 1000-1500 yıl öncesine tarihlenen Safarad Yahudilerinden daha eski dönemlerde kullanılan İbranice el yazısı ile yazılmış döneminin nadir örneklerinden olan orijinal dini içerikli eser olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli C.E. isimli şahsın Kültür Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet suçundan ifadesi alınarak adliyeye sevk edildi. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor. - İZMİR

Kaynak: İHA