Alkollü sürücüye 5 bin 828 lira ceza kesildi
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Alkollü sürücüye 5 bin 828 lira ceza kesildi

07.03.2021 07:51 | Son Güncelleme: 07.03.2021 08:24

İzmir'in Konak ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında alkollü ve ters yönden araç kullanan sürücüye para cezası uygulandı, ehliyetine el konuldu.

İzmir'in Konak ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında alkollü ve ters yönden araç kullanan sürücüye para cezası uygulandı, ehliyetine el konuldu.

Alsancak Mahallesi Sait Altıonordu Meydanı'nında uygulama yapan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, ters yönde giden F.Y. (26) idaresindeki otomobili durdurdu.

Sürücünün yapılan testinde 148 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Alkollü sürücü kendisine cezai işlem uygulamak isteyen polis ekiplerine zorluk çıkardı. F.Y, "Ben uyuşturucu mu satıyorum? Sanki ben teröristim" diye sistem etti.

İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülmek istenen F.Y, taksi şoförü olduğunu ileri sürdüğü babasını çağırarak yardım istedi. F.Y'ye ters yönde ve alkollü araç kullanmak ile kısıtlama ihlalinden 5 bin 828 lira ceza kesilirken, ehliyetine 6 ay el konuldu.

Alkollü sürücüye 5 bin 828 lira ceza kesildi
Alkollü sürücüye 5 bin 828 lira ceza kesildi
Alkollü sürücüye 5 bin 828 lira ceza kesildi
Alkollü sürücüye 5 bin 828 lira ceza kesildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel

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