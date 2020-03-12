İzmir'de alışveriş merkezinde korku dolu anlar
İzmir'de alışveriş merkezinde korku dolu anlarİzmir'in Bornova ilçesinde pompalı tüfekle alışveriş merkezinde kimliği belirsiz bir kişi, rastgele ateş etmeye başladı.
12.03.2020 13:01 | Son Güncelleme: 12.03.2020 13:04
İzmir'de alışveriş merkezinde korku dolu anlar
İzmir'in Bornova ilçesinde pompalı tüfekle alışveriş merkezinde kimliği belirsiz bir kişi, rastgele ateş etmeye başladı. AVM içerisindeki müşterilerin de mağazalara sığınırken, birçok mağazanın kepen indirdiği bildirildi.
Vatandaşların ihbari üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.
Kaynak: DHA
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