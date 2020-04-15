İzmir'de alevler bitişik yapılara da sıçradı; büyüyen yangın söndürüldü İzmir'in Ödemiş ilçesinde kerpiç evde çıkan yangın bitişikteki yapılara da sıçradı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kerpiç evde çıkan yangın bitişikteki yapılara da sıçradı. İtfaiyenin başarılı çalışmasıyla söndürülen yangında maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre yangın sabah saatlerinde Ödemiş'e bağlı Tosunlar Mahallesindeki bir evde henüz bilinmeyen bir sebeple meydana geldi. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. 112 acil çağrı merkezine gelen ihbarlarla İzmir İtfaiyesi Güney Bölge Amirliğine bağlı Ödemiş müfrezesinden iki arazöz ve bir tonaj araç ile yangın müdahale ekipleri yangın yerine sevk edildi. Ev, samanlık ve dam olarak kullanıldığı öğrenilen ve bitişik durumdaki yapılara da sıçrayan yangın, çok geçmeden kontrol altına alındı. Uzun süre soğutma çalışması yapılan yangında maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA