İzmir'de Alevi vatandaşın evinin duvarına yazı yazılması

29.11.2019 12:52 | Son Güncelleme: 29.11.2019 13:10

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, İzmir'de bir Alevi vatandaşın evinin duvarına yazı yazılmasının kabul edilemez bir olay olduğunu, büyük üzüntü duyduklarını belirtti.

Arda, meclis üyeleriyle birlikte belediye toplantı salonunda düzenlediği basın toplantısında, ilçede hiçbir şekilde kabul edemeyecekleri bir olayın yaşandığını söyledi.

Bu tip bir olayın ilçelerinde yaşanmasının şaşkınlığını yaşadıklarını anlatan Arda, Balkanlar ve Anadolu'nun birçok yerinden göç alan ilçede çok farklı kültürlerin bugüne kadar barış, hoşgörü ve uyum içinde yaşadığını aktardı.

Olayın sorumlularının bir an önce bulunması için kaymakam ve ilçe emniyet müdürüyle bir toplantı gerçekleştirdiklerini vurgulayan Arda, şöyle konuştu:

"Tek vücut olarak bu provokatif eylemin faillerinin bulunması için çalışıyoruz. Alevi yurttaşlarımıza yönelik bu tip saldırıları kabul etmemiz mümkün değil. Bu ülkenin birliğini tehdit eden bu tip eylemlere yönelik tavrımız her zaman nettir. Bu olaydan dolayı rencide olan Alevi yurttaşlarımızın bir kez daha yanında olduğumuzu ifade etmek isterim."

Olayın ardından ailenin, ilçe belediye başkan yardımcısını suçlayan açıklamalarda bulunduğunu kaydeden Arda, ailenin yaşadığı olayın şokuyla yaptığını düşündükleri bu açıklamaların kabul edilemez olduğunu ifade etti.

"Suçlamalara dikkat etmeliyiz"

Yazıların yazıldığı evin imar alanı dışında, kaçak olarak yapıldığını, bir süre önce bir aile üyesinin eve su bağlatmak için belediyeye geldiğini anlatan Arda, ilgili başkan yardımcısını yerinde bulamaması nedeniyle küfür etmesi üzerine bu kişinin güvenlik ekiplerince belediye dışına çıkarıldığını söyledi.

Bu olayla duvara yazı yazılması olayının ilişkilendirilmeye çalışılmasının doğru olmadığını vurgulayan Arda, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu tip infiale neden olabilecek konularla ilgili tek taraflı açıklamalarda bulunmak büyük sorumsuzluktur. Toplum olarak bu tip suçlama ve iddialara çok dikkat etmeliyiz. Gerçekle bağı olmayan iddiaları gerçekmiş gibi yayınlamak hedef göstermek anlamına gelir, bu bizi toplum olarak sadece ayrıştırmaya yarar.

Bu olayın başkan yardımcılarımızla hiçbir ilgisi yok. Belediye ile zaman zaman sorun yaşayan vatandaşlarımız olabiliyor. Belediyeler vatandaşla karşı karşıya gelebiliyor. Ancak vatandaşın böyle bir sorun karşısında bu tip bir olayı bir belediye çalışanına yansıtmasını doğru bulmuyorum."

Kaynak: AA