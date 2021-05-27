İzmir'de alev alan aracını söndürmeye çalışan sürücü yaralandı
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İzmir'de alev alan aracını söndürmeye çalışan sürücü yaralandı

İzmir'de alev alan aracını söndürmeye çalışan sürücü yaralandı
Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör - Haberler | Güncel

İzmir'de, alev alan hafif ticari aracı söndürmeye çalışan sürücünün vücudunda yanıklar oluştu.

İzmir'de, alev alan hafif ticari aracı söndürmeye çalışan sürücünün vücudunda yanıklar oluştu.

İbrahim Gönen idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, İzmir-Karşıyaka çevre yolu Bornova kesiminde henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Sürücü, yükselen dumanları görünce aracı yolun sağ bölümüne park etti.

Alevlere müdahale etmeye çalışan Gönen'in el ve kollarında yanıklar oluştu.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

İşitme engelli olduğu öğrenilen sürücü ise 112 Acil Servis ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 123,88, Ankara'da 123,02, İzmir'de 72,75 oldu.
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 123,88, Ankara'da 123,02, İzmir'de 72,75 oldu.
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