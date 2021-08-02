İzmir'de alacaklıların kavgasında silahlar konuştu: 1'i ağır 3 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İzmir'de alacaklıların kavgasında silahlar konuştu: 1'i ağır 3 yaralı

İzmir'de alacaklıların kavgasında silahlar konuştu: 1'i ağır 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Bornova ilçesinde aralarında alacak verecek meselesinin olduğu öğrenilen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

İzmir'in Bornova ilçesinde aralarında alacak verecek meselesinin olduğu öğrenilen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Pompalı tüfekli tabancalı kavga anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay saat 10.30 sıralarında Bornova ilçesi Zafer Mahallesi 4291 Sokak ile Kemalpaşa Caddesi'nin kesişiminde bulunan kavşakta meydana geldi. İddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi olan Engin Ü. (38) ve Selçuk M. (37) ile Muzaffer G. ve Zafer G. karşı karşıya geldi. İki grup arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüşürken Muzaffer G. ve Zafer G. tabanca ve pompalı tüfekle ateş ederek Engin Ü., Selçuk M. ve yanlarında bulunan Sibel M.'yi yaralayıp olay yerinden otomobille kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 acil sağlık ekibi geldi. Yaralılardan Engin Ü. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, Selçuk M. ve Sibel M. ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Engin Ü.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İki grup arasında dün akşam saatlerinde de bir kavga çıktığı öğrenilirken, olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, şahısların şüphelilerin kullandığı otomobili birkaç sokak ileride terk edilmiş halde buldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken, pompalı tüfek ve tabancanın kullanıldığı kavga anları çevrede bulunan güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. - İZMİR

İzmir'de alacaklıların kavgasında silahlar konuştu: 1'i ağır 3 yaralı
İzmir'de alacaklıların kavgasında silahlar konuştu: 1'i ağır 3 yaralı
İzmir'de alacaklıların kavgasında silahlar konuştu: 1'i ağır 3 yaralı
İzmir'de alacaklıların kavgasında silahlar konuştu: 1'i ağır 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

4 yıl önce babasını dün de kardeşini öldüren zanlı yakalandı
4 yıl önce babasını dün de kardeşini öldüren zanlı yakalandı
4 gündür her yerde aranan kayıp Emine öğretmenin cansız bedeni bulundu
4 gündür her yerde aranan kayıp Emine öğretmenin cansız bedeni bulundu
2 yıl önce babasını öldürüp daha sonra serbest kalan şahıs, bu sefer de kardeşini öldürdü
2 yıl önce babasını öldürüp daha sonra serbest kalan şahıs, bu sefer de kardeşini öldürdü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Tanju Özcan Bülent Turan Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Ece Erken Demet Akalın Şeyma Subaşı Burcu Biricik
Spor Eda Erdem Metin Oktay Rıza Kayaalp Rıza Çalımbay Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İzmir'de alacaklıların kavgasında silahlar konuştu: 1'i ağır 3 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 16:34:47. #1.15#

title