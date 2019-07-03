İzmir'de alacak verecek kavgası kanlı bitti: 1 yaralı

İZMİR - İzmir'in Narlıdere ilçesinde iddiaya göre iki kişi arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı. Olay yerinden yaya olarak uzaklaşan şüpheli daha sonra telefonla kendini ihbar ederek polis ekiplerine teslim oldu.

Olay, saat 04.00 sıralarında Yenikale Mahallesi Aktuğ sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.S. ile T.P. iddiaya göre alacak verecek meselesi nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce T.P. yanında getirdiği silah ile N.S.'ye ateş açtı. Açılan ateş sonucunda vücuduna 3 mermi isabet eden N.S. ağır yaralandı. Silah sesleri duyan çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olayın gerçekleştiği sokakta ikamet ettiği ve Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde çalıştığı öğrenilen bir doktorun silah seslerini duyarak olay yerine gelmesiyle birlikte yaralı N.S.'ye ilk müdahale yapıldı. Yaralı N.S. daha sonra sağlık ekiplerince Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheli kendini ihbar ederek polise teslim oldu

Öte yandan, olay yerinden yaya olarak uzaklaşan T.P., bir arkadaşını arayarak N.S. ile tartıştıklarını ardından silahla N.S.yi yaraladığını söylediği belirtildi. T.P., daha sonra telefonla kendini ihbar ederek silahla birlikte polis ekiplerine teslim oldu. Mithatpaşa Caddesinde gözaltına alınan zanlı ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA