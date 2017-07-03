İzmir'de Alacak-verecek Kavgası: 1 Yaralı

İzmir'de alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, R.A. (44), Aliağa ilçesi Çaltılıdere Mahallesi'nde yediemin deposunda çalışan E.K.'nın (39) iş yerine gelerek alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile R.A., E.K.'yı sağ bacağından silahla vurarak olay yerinden kaçtı. İş yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Aliağa Devlet Hastanesine getirilen E.K., durumunun ciddiyetini koruması sebebiyle Çiğli Bölge Eğitim Hastanesine sevk edildi. Olaydan sonra kaçan R.A.'nın yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı. - İZMİR