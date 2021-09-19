İzmir'de alacak çatışması: 1 ölü, 2 yaralı (2) - Haberler
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İzmir'de alacak çatışması: 1 ölü, 2 yaralı (2)

Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Haberler | Güncel
İzmir'de alacak çatışması: 1 ölü, 2 yaralı (2)

GÖZALTI SAYISI 3'E YÜKSELDİİzmir'in Konak ilçesinde, dövme sanatçısı Kubilay Tuncel'in (30) yaşamını yitirdiği, 'alacak' nedeniyle çıkan silahlı kavgada yaralanan ve hastanedeki tedavileri tamamlanan O.A. ile S.K.'nin yanı sıra olaya karıştığı belirlenen T.A. polis tarafından gözaltına alındı.

GÖZALTI SAYISI 3'E YÜKSELDİ

İzmir'in Konak ilçesinde, dövme sanatçısı Kubilay Tuncel'in (30) yaşamını yitirdiği, 'alacak' nedeniyle çıkan silahlı kavgada yaralanan ve hastanedeki tedavileri tamamlanan O.A. ile S.K.'nin yanı sıra olaya karıştığı belirlenen T.A. polis tarafından gözaltına alındı. Cinayetin gerçekleştiği yerde, öğle saatlerinde iki grup arasında tartışma yaşandığı, akşam ise cinayetin gerçekleştiği belirtildi.

KAPLAN DÖVMESİ VE SİLAHLI PAYLAŞIM

Öte yandan, Kubilay Tuncel'in sosyal medya paylaşımlarındaki silahlı fotoğrafları ve atış yaparken görüntüleri dikkat çekti. Tuncel'in geçen ağustos ayında bir arkadaşıyla, ellerinde silahların olduğu fotoğrafa, 'Çoluk çocuğa uyuşturucu veren, kızları düşüren, kızlarla insanları düşüren kahpeler, biz geliyoruz' yazdığı görüldü. Yüzünde Çin mitolojisine göre 'Korkusuzluğu', Budizm'e göre 'Öfkeyi simgeleyen 3 canlıdan biri olan 'kaplan' dövmesi bulunan Tuncel'in cesedi, Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden alındı ve otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

Tolga TAHÇI/ İZMİR,


İzmir'de alacak çatışması: 1 ölü, 2 yaralı (2)

İzmir'de alacak çatışması: 1 ölü, 2 yaralı (2)

Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Son Dakika Haberleri
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Haber: İzmir'de alacak çatışması: 1 ölü, 2 yaralı (2) - Haberler
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