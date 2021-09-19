İzmir'de alacak çatışması: 1 ölü, 2 yaralı (2)

GÖZALTI SAYISI 3'E YÜKSELDİ

İzmir'in Konak ilçesinde, dövme sanatçısı Kubilay Tuncel'in (30) yaşamını yitirdiği, 'alacak' nedeniyle çıkan silahlı kavgada yaralanan ve hastanedeki tedavileri tamamlanan O.A. ile S.K.'nin yanı sıra olaya karıştığı belirlenen T.A. polis tarafından gözaltına alındı. Cinayetin gerçekleştiği yerde, öğle saatlerinde iki grup arasında tartışma yaşandığı, akşam ise cinayetin gerçekleştiği belirtildi.

Tolga TAHÇI/ İZMİR,