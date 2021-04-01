İzmir'de akrabasını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı
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İzmir'de akrabasını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'de akrabasını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı İzmir'in Karabağlar ilçesinde dün meydana gelen kavgada akrabasını bıçaklayarak öldüren zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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İzmir'de akrabasını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

İZMİR - İzmir'in Karabağlar ilçesinde dün meydana gelen kavgada akrabasını bıçaklayarak öldüren zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olay, dün saat 20.45 sıralarında Kazım Karabekir Mahallesi 9044 Sokak'ta meydana geldi. Akraba olan Kadir Sait B. ile Cengiz Gezici arasında sokak ortasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kadir Sait B., yanında bulunan bıçakla Cengiz Gezici'yi göğsünden bıçakladı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis sevk edilirken, kanlar içerisinde kalan Gezici bir araç ile Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Gezici, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirirdi.

Tutuklandı

Öte yandan, cinayet şüphelisi Kadir Sait B'nin emniyetteki ilk ifadesinde, akrabası olan Cengiz Gezici ile küfürleşme sebebiyle kavga ettikleri, kavga sırasında akrabasını öldürmek istemediği ve Gezici'nin bıçağın üzerine düşerek yaralandığını söylediği öne sürülmüştü. Kadir Sait B., işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

İzmir'de akrabasını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı
İzmir'de akrabasını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı
İzmir'de akrabasını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı
İzmir'de akrabasını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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