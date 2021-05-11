İzmir'de akrabalar arasındaki silahlı kavgayla ilgili yakalanan 3 kişiden 1'i tutuklandı
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İzmir'de akrabalar arasındaki silahlı kavgayla ilgili yakalanan 3 kişiden 1'i tutuklandı

İzmir'de akrabalar arasındaki silahlı kavgayla ilgili yakalanan 3 kişiden 1'i tutuklandı
Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör - Haberler | Güncel

İzmir'in Konak ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı akraba 2 grup arasındaki silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İzmir'in Konak ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı akraba 2 grup arasındaki silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Çimentepe Mahallesi'nde 9 Mayıs'ta yaşanan kavganın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan 2'si emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, biri sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Aralarında anlaşmazlık bulunan akraba 2 grup arasında çıkan kavgada Cüneyt Elalmış, K.E. ve A.E. silah, 2 kişi de darbedilerek yaralanmış, Elalmış kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

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