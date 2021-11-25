İzmir'de akrabalar arasındaki silahlı kavgaya ilişkin 7 kişi tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde akraba iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 15 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Gediz Mahallesi'nde aralarında alacak verecek meselesi bulunan akraba iki grubun birbirine tüfek ve tabancayla ateş etmesi olayına ilişkin gözaltına alınan 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise tabanca, pompalı ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Gediz Mahallesi'nde 16 Kasım'da, aralarında alacak verecek meselesi bulunan akraba iki grup birbirine tüfek ve tabancayla ateş etmiş, olayda yaralanan olmazken park halindeki hafif ticari araç ile otomobile kurşun isabet etmişti.

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 15 şüpheli gözaltına alınmıştı.

AA / Şafak Yel - Son Dakika Haberleri

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