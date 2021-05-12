Son dakika haberleri: - İzmir'de akrabalar arasında silahlı kavga: 4 yaralı

Son dakika 3. sayfa haberine göre - İzmir'de akrabalar arasında silahlı kavga: 4 yaralı İzmir'in Bornova ilçesinde iki akraba grup arasında çıkan kavgada pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 3 kişi vücutlarına isabet eden saçmalar dolayısı ile bir kişi de darp neticesinde yaralandı.

- İzmir'de akrabalar arasında silahlı kavga: 4 yaralı

İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde iki akraba grup arasında çıkan kavgada pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 3 kişi vücutlarına isabet eden saçmalar dolayısı ile bir kişi de darp neticesinde yaralandı. Hastaneye kaldırılan yarılardan ikisinin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Olay, akşam saat 20.20 sıralarında Naldöken Mahallesi 1244 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, gün içerisinde aralarında kavga meydana gelen iki akraba grup arasında akşam saatlerinde tekrardan tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu pompalı tüfekle açılan ateş ile H.K., İ.K., ve F.K., vücutlarına isabet eden saçmalar ile M.K., ise darp neticesinde yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis sevk edildi. Yaralılardan birisi ambulans ile diğerleri ise yakınları tarafından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan H.K., ve İ. K'nın hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, olayın şüphelisi olduğu değerlendirilen Ş.B., ise polis ekiplerince suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA İÇ