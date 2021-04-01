İzmir'de akraba cinayeti(2)
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İzmir'de akraba cinayeti(2)

Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK - Haberler | Güncel
İzmir'de akraba cinayeti(2)

"BIÇAĞIN ÜSTÜNE DÜŞTÜ"İzmir'in Karabağlar ilçesinde, Cengiz Gezici (35), tartıştığı akrabası Kadir Sait B.'nin (27) bıçaklı saldırısı sonucu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

"BIÇAĞIN ÜSTÜNE DÜŞTÜ"

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, Cengiz Gezici (35), tartıştığı akrabası Kadir Sait B.'nin (27) bıçaklı saldırısı sonucu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından kısa sürede yakalanan Kadir Sait B., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaşanan akraba cinayeti sonrası şüphelinin emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Şüpheli Kadir Sait B. ilk ifadesinde, akrabası olan Cengiz Gezici ile aralarında küfürleşme olduğunu ve bundan dolayı kavga etmeye başladıklarını belirtti.  Ayrıca Kadir Sait B'nin, Cengiz Geziciyi öldürmek istemediği,   kavga sırasında Gezici' nin bıçağın üzerine düşerek yaralandığını öne sürdüğü öğrenildi

Halil İbrahim KARABIYIK - Fırat AKAY/İZMİR,  

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

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