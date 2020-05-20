İzmir'de akıl almaz olay! Cami hoparlörlerinden 'Çav Bella' çalındı İzmir'in çeşitli bölgelerindeki bazı camilerin hoparlörlerinden kimliği belirsiz kişilerce 'Çav Bella' çalınması üzerine soruşturma başlatıldı.

İzmir'in çeşitli bölgelerindeki bazı camilerin hoparlörlerinden kimliği belirsiz kişilerce 'Çav Bella' çalınması üzerine soruşturma başlatıldı.

İzmir'de bugün akşam saat 17.00 sıralarında akıl almaz bir olay yaşandı. Kimliği belirsiz kişilerce merkezi sistemle ezan okunan Konak, Karşıyaka, Çiğli ve Buca ilçelerindeki bazı camilerin frekansına korsan bir şekilde müdahil olunarak cami hoparlörlerinden İtalyan partizan marşı olarak bilinen 'Çav Bella' çalındı.

Soruşturma başlatıldı

İzmir Müftülüğünce yapılan açıklamada, yaşanılan olay doğrulanırken şu ifadelere yer verildi: "Bugün saat 17.00 sularında ilimizin çeşitli bölgelerindeki bazı camilerimizin hoparlörlerinden kimliği belirsiz kişilerce merkezi sistemimizin frekansına korsan şekilde müdahil olmak suretiyle bir sabotaj gerçekleştirilmiştir. Konu ile ilgili gerekli suç duyurusunda bulunulmuş ve gerekli inceleme başlatılmıştır."

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA