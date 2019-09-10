İzmir'de akaryakıt kaçakçılığı operasyonu

İzmir'de akaryakıt kaçakçılığı operasyonu

İzmir'de düzenlenen operasyonda, 4 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

10.09.2019 17:12
İzmir'de akaryakıt kaçakçılığı operasyonu

İzmir'de düzenlenen operasyonda, 4 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Bornova ilçesindeki kamyon ve tır garajının bulunduğu bölgede, akaryakıt kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine, söz konusu adrese operasyon düzenledi.

Polis ekipleri, plastik tankların içerisinde 4 ton kaçak akaryakıt buldu.

Soruşturma kapsamında K.Ç. gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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