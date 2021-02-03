Akaryakıt istasyonundan soygun gerçekleştiren zanlı yakalandı
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Akaryakıt istasyonundan soygun gerçekleştiren zanlı yakalandı

03.02.2021 07:29 | Son Güncelleme: 03.02.2021 07:36

İzmir'in Bornova ilçesinde akaryakıt istasyonundan pompalı tüfekle soygun yapan zanlı yakalandı.

İzmir'in Bornova ilçesinde akaryakıt istasyonundan pompalı tüfekle soygun yapan zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, dün gece saatlerinde Yeşilova Mahallesi Kamil Tunca Caddesi'nde bulunan akaryakıt istasyonuna gelen Yunus Emre K. (23) pompalı tüfeği çalışana doğrultarak kasadaki parayı istedi.

Şüpheli, akaryakıt istasyonu çalışanından yaklaşık 2 bin 200 lirayı alarak kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.

Ekipler, yaptıkları çalışma sonucu zanlıyı kısa sürede yakaladı.

Şüphelinin soygunu gerçekleştirmeden önce başka bir iş yeri çalışanına da pompalı tüfek doğrulttuğu ve havaya ateş açtığı öğrenildi.

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelinin montunun altına sakladığı pompalı tüfeği çıkartarak çalışana doğrultması ve parayı alıp uzaklaşması yer alıyor.

Akaryakıt istasyonundan soygun gerçekleştiren zanlı yakalandı
Akaryakıt istasyonundan soygun gerçekleştiren zanlı yakalandı
Akaryakıt istasyonundan soygun gerçekleştiren zanlı yakalandı
Akaryakıt istasyonundan soygun gerçekleştiren zanlı yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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