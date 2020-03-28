İzmir'de akaryakıt istasyonunda silahlı saldırı: 1 ölü
İzmir'in Tire ilçesinde akaryakıt istasyonunda silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.
28.03.2020 19:56 | Son Güncelleme: 28.03.2020 19:56
İzmir'in Tire ilçesinde akaryakıt istasyonunda silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.
Akaryakıt istasyonunda oturan eski Kireli Mahallesi muhtarı Nail Soylu (71), otomobilden tabancayla ateş edilmesi sonucu yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Tire Devlet Hastanesine kaldırılan Soylu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otomobille kaçan saldırganın yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Kaynak: AA