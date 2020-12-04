İZMİR'DE AKARYAKIT İSTASYONUNDA SİLAHLI KAVGA: 1 AĞIR YARALI
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İZMİR'DE AKARYAKIT İSTASYONUNDA SİLAHLI KAVGA: 1 AĞIR YARALI

04.12.2020 06:28 | Son Güncelleme: 04.12.2020 06:36
İZMİR'DE AKARYAKIT İSTASYONUNDA SİLAHLI KAVGA: 1 AĞIR YARALI

İZMİR'in Buca ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda 2 kişi arasında başlayan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

İZMİR'in Buca ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda 2 kişi arasında başlayan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Olay sonrası kaçan zanlı ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 03.00 sıralarında Çamkule Mahallesi 254 sokakta bulunan bir akaryakıt istasyonunda yaşandı. İddiaya göre, oto yıkama dükkanını işleten Muhittin O. ile pazarcı olduğu öğrenilen Ahmet B. arasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle akaryakıt istasyonunda tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine, Muhittin O. belinden çıkarttığı tabancayı Ahmet B.'ye doğrultarak ardı ardına ateşledi. Ahmet B., karnına ve bacağına isabet eden kurşunlarla yaralanarak yere yığıldı. Zanlı ise hafif ticari bir araca binerek hızla olay yerinden kaçtı. Akaryakıt istasyonunda çalışan personelin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Ahmet B.'yi ilk müdahale sonrası ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ahmet B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay Yeri İnceleme ekipleri de akaryakıt istasyonunda çalışma yaptı.Öte yandan, olay sonrası hafif ticari araçla kaçan Muhittin O. ise polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Muhittin O. emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

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