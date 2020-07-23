İzmir'de akan trafikte içki şişesi tokuşturdular İzmir'de akan trafikte içki şişesi tokuşturdular İzmir'in Konak ilçesinde, gece saatlerinde akan trafikte içki şişesi tokuşturan ve çakmak alışverişi yapan kişiler, trafik güvenliğini tehlikeye attı.

İzmir'de akan trafikte içki şişesi tokuşturdular

İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde, gece saatlerinde akan trafikte içki şişesi tokuşturan ve çakmak alışverişi yapan kişiler, trafik güvenliğini tehlikeye attı.

Konak ilçesi Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda gerçekleşen bir olayda, Balçova yönüne doğru gitmekte olan bir ticari araçta ön koltukta oturan kişi yan şeritte seyir halinde bulunan bir motosiklet sürücüsünden çakmak istedi. Motosiklet sürücüsünden çakmak alan ticari araçtaki kişi, motosikletin ardından gelen bir otomobil sürücüsü ile seyir halindeyken içki şişesi tokuşturdu. Gece saatlerinde yaşanan bu anlar görenleri şaşırttı. Olay anları arkadan gelen bir başka aracın sürücüsü tarafından telefon kamerasıyla anbean görüntülendi. Kimlikleri bilinmeyen kişiler daha sonra trafiğe karışarak gözden kayboldu.

Kaynak: İHA