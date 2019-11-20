İzmir'de akalazya hastalarına ameliyatsız çözüm

20.11.2019 10:12 | Son Güncelleme: 20.11.2019 10:12

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği'nde, yutma güçlüğü hastalığı olarak bilinen akalazya ameliyatsız şekilde tedavi ediliyor.

Uzman Doktor Süleyman Günay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, akalazya tedavisini POEM yöntemiyle ameliyatsız olarak gerçekleştiren İzmir'deki tek hastane olduklarını belirtti.

Yöntemin ilk olarak Japonya'da 2008'de uygulandığını ve büyük başarı kaydedildiğini aktaran Günay, son bir yılda bu yöntemle 100 hastayı sağlığına kavuşturduklarını ifade etti.

Tedavinin 45 dakika sürdüğünü anlatan Günay, şunları kaydetti:

"Hastalarımız yedikleri yemeklerin midelerine giderken sıkıntılar yaşıyor. POEM tedavi yöntemimizde hastamızın vücudunda bir kesi yapmadan yemek borusunun içinden endeskopla girip özel bıçaklarla yemek borusunu içerisine bir tünel açıyoruz. O tünelde çalışmayan dairesel kasları özel bıçaklarımızla kesiyoruz. Tünelin ağzını özel mandallarımız ile kapatıp işlemi tamamlıyoruz. Hastamız ertesi gün yemek yemeğe başlıyor, çoğunu sağlığına kavuşmuş bir şekilde hastaneden taburcu ediyoruz. Yaptığımız uygulamaların sonuçlarından hastalarımızda memnun biz de memnunuz."

Kaynak: AA