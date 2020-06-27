İzmir'de AK Partili kadınlardan kan bağışı kampanyası
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İzmir'de AK Partili kadınlardan kan bağışı kampanyası

AK Parti Aliağa Kadın Kolları Başkanlığı ve Türk Kızılay işbirliğiyle kan bağışı etkinliği gerçekleştirildi.

İzmir'de AK Partili kadınlardan kan bağışı kampanyası
27.06.2020 10:55 | Son Güncelleme: 27.06.2020 10:55

AK Parti Aliağa Kadın Kolları Başkanlığı ve Türk Kızılay işbirliğiyle kan bağışı etkinliği gerçekleştirildi.

Demokrasi Meydanı'ndaki gezici kan bağışı tırı önündeki etkinliğe çok sayıda partili katıldı. AK Parti Aliağa İlçe Başkan yardımcıları, ilçe yönetim kurulu üyeleri ve belediye meclis üyelerinin de katıldığı organizasyona vatandaşlar da ilgi gösterdi.

Sıraya geçip kan veren kişilerin maske taktığı, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına dikkat ettiği görüldü.

Kan bağışının ardından gazetecilere açıklama yapan AK Parti Aliağa Kadın Kolları Başkanı Şule Akman Yıldırım, pandemi sürecinde Türk Kızılay'ın stoklarının tükenmemesi için destek vermek istediklerini dile getirdi.

Gösterilen ilgiye teşekkür eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"Tüm dünyaya yayıldığı gibi Türkiye'de de etkisini gösteren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Kızılay'ın kan stokları kritik seviyenin altına düştü. Kızılay'a destek vermek ve farkındalık oluşturmak için kan bağışında bulunduk. Bu herşeyden önce bizim vatandaşlık görevimiz. 'Kan acil değil sürekli ihtiyaç' anlayışıyla bu duyarlılığın sürmesini istiyoruz. Bir kan bağışının 3 hayat kurtardığı belirtiliyor. Bir canı kurtarmanın mutluluğu ve manevi huzuru tarif edilemez."

Uzunca bir süre 'evde kal' çağrısına uyduklarını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Gönül Seferberliği" çağrısı ile yeniden yollara düştüklerini belirten Yıldırım, bu kapsamda başlayan üye çalışmasının da sürdüğünü bildirdi.

Yıldırım, "Böylesine bir duyarlılık vesilesiyle bir araya geldik. Kan verme etkinliğimiz, AK Parti'ye emek veren bir çok partilimizle kaynaşma, birlik ve beraberliğimizi pekiştirme fırsatı da oldu." diye konuştu.

Kaynak: AA

Manşet

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