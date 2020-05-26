İzmir'de AK Partili kadınlardan gazilere bayram tebriği AK Parti Karabağlar İlçe Kadın Kolları, Ramazan Bayramında İzmir'in Karabağlar ilçesindeki 160 gaziyi arayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletti, bayramlarını kutladı.

AK Parti Karabağlar İlçe Kadın Kolları, Ramazan Bayramında İzmir'in Karabağlar ilçesindeki 160 gaziyi arayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletti, bayramlarını kutladı.

AK Parti Karabağlar İlçe Kadın Kolları Başkanı ve Karabağlar Belediyesi Meclis Üyesi Serap Eyce, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Ramazan Bayramında ilçelerindeki 160 gaziyi telefonla aradı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eyce, Eyce, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın selamını duyan bütün gazilerimizin duygu dolu konuşmalarına tanık olduk. Vatanları için görev yaparken hayatlarını bir şekilde devam ettirmeye devam eden gazilerimiz, bizlerin şehitlerimiz kadar başımızı üstündedirler. Onlarla bayramlaşmak, 'BizBizeYeterizTürkiyem' sözünün gereğini yerine getirmek de onlar kadar bizi de mutlu etti. Bütün gazilerimizden ve şehitlerimizden Allah razı olsun. Onların sayesinde vatanımızda bütünlük içinde, birlik içinde ve huzur içinde yaşıyoruz."

Kaynak: AA