İzmir'de AK Partili gençlerden "CHP-FETÖ iş birliği sergisi"

13.02.2020 15:32 | Son Güncelleme: 13.02.2020 15:32

AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları üyeleri, Cumhuriyet Meydanı'nda "CHP-FETÖ iş birliği sergisi" açtı.

CHP'li yöneticilerin terör örgütü FETÖ ile ilgili sözleri, sosyal medya paylaşımları ve fotoğraflarının bulunduğu serginin açılışını yapan AK Parti İzmir Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan, devlet kurumlarının terör örgütüyle mücadele ettiği dönemde CHP'li yöneticiler ve milletvekillerinin terör örgütüne yönelik tavrını kamuoyuna aktarmak istediklerini belirtti.

İzmirli CHP'lilerin de FETÖ konusunda sicillerinin kabarık olduğunu, bu nedenle sergiyi kentte açtıklarını söyleyen İnan, "CHP'nin tedarikçisi ve malzemecisi FETÖ'dür. 7 yıldır bütün grup toplantıları FETÖ materyalleri üzerinden gerçekleştirilmektedir. FETÖ'nün yayın organlarını ve bankasını ağlama duvarına çevirenler, bugün FETÖ'nün siyasi ayağını araştırmaya kalkmışlar. Oysa ki aynaya bakmaları yeterli olacak." dedi.

İnan ve partililer, basın açıklaması sonrası PTT'ye geçerek Emre Cemil Ayvalı'nın yazdığı "Yönünü Şaşıran Ok" kitabını CHP İzmir milletvekillerine gönderdi.

Sergi açılışına AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Vahit Atalan da katıldı.

Kaynak: AA