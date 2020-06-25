İzmir'de AK Parti'li kadınlardan sokak hayvanlarına destek
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İzmir'de AK Parti'li kadınlardan sokak hayvanlarına destek

AK Parti İzmir Kadın Kolları Başkanlığı, sıcak yaz günlerinde sokak hayvanlarının beslenmesine dikkati çekmek için "Haydi sen de sokaktaki dostlarımız için kapının önüne bir kap su, bir kap mama bırak" kampanyasına katıldı.

İzmir'de AK Parti'li kadınlardan sokak hayvanlarına destek
25.06.2020 14:21 | Son Güncelleme: 25.06.2020 14:42

AK Parti İzmir Kadın Kolları Başkanlığı, sıcak yaz günlerinde sokak hayvanlarının beslenmesine dikkati çekmek için "Haydi sen de sokaktaki dostlarımız için kapının önüne bir kap su, bir kap mama bırak" kampanyasına katıldı.

Konak Meydanı'nda bir araya gelen üyeler adına konuşan AK Parti İzmir Kadın Kolları Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ, Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca organize edilen 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen kampanyaya katıldıklarını ifade etti.

Büyükdağ, sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarını karşılamak, toplumsal duyarlılığı artırmak ve dikkati çekmek istediklerini belirterek sahipsiz, sessiz can dostlarının, sokak hayvanlarının yanında olduklarını dile getirdi.

Büyükdağ şunları kaydetti:

"Bizlerin görevi, Allah rızasını gözetmek, kendimizin olduğu kadar başkalarının ve yaratılmış diğer canlıların hayatlarını da gözeterek 'Yaratılanı severim yaradandan ötürü' düsturunca yaşamak ve dünyayı güzelleştirmektir. Dünya sahibi insanoğlu değildir. Bu mavi gezegende bizim kadar yüce yaratıcının yaratmış olduğu diğer canlıların ve gelecek nesillerin de yaşama hakkı vardır. Bu hakka saygı göstermeli, emaneti yarınlara güzel bir şekilde taşımalıyız. Dünyayı bizimle paylaşan can dostlarımıza değer vermeli, onları korumalı ve hayatı onlarla paylaşmalıyız.

Seslerini duyuramayan sahipsiz hayvanlar, yaz mevsimi ile beraber gelen sıcak havanın getirmiş olduğu yemek, barınak ve su bulma gibi zorluklarla mücadele ediyor. Özellikle pandemi ile beraber gelen kısıtlamalarda ve mevsimin de etkisiyle sıcaktan çok fazla etkilenen can dostlarımız ya bitkin düşüyor veya yaşamlarını kaybediyorlar. İki cihan serveri sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed hadis-i şerifinde 'Bu dilsiz hayvanlar hakkında Allah'tan korkun!' diyerek bizleri uyarmıştır. Sahibi Allah olan sokak hayvanları için, belirli günlerde 'Bir Kap Su, Bir Kap Mama' kampanyasına biz de AK Kadınlar olarak destek oluyoruz. Buradan İzmir'deki gani gönüllü vatandaşlarımıza sesleniyoruz. Haydi sen de sokaktaki dostlarımız için kapının önüne bir kap su, bir kap mama bırak. Bu merhamet çağrısına kulak veren, duyarlılık gösteren ve bizlerin çağrısına destek veren tüm vatandaşlarımızı gönülden kutlar, teşekkür ederiz."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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