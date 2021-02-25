İzmir'de AK Parti kongresine katılan delegelere kamu hastanelerinde Kovid-19 testi yaptırıldığı iddiası

İzmir'de gerçekleştirilen AK Parti kongresine katılan delegelere, kongre öncesinde kamu hastanelerinde toplu olarak koronavirüs testi yaptırıldığı iddia edildi. İddiaların ardından İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Herhangi bir kişi, ekip veya gruba özel bir işlem yapılması söz konusu değildir" ifadelerine yer verildi.

AK Parti'nin 7'nci Olağan İzmir İl Kongresi'ne katılacak olan delegelere ve protokol üyelerine kamu hastanelerinde koronavirüs testi yaptırıldığı iddia edildi. Partinin ilçe başkanlığı tarafından kongreye katılım için test yaptırmanın zorunluğu kılındığı da ileri sürüldü.

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, "İzmir'de AK Parti kongresine katılan delegelere kamu hastanelerinde Covid-19 testi yaptırıldığı" yönündeki haberler üzerine yazılı bir açıklama yaparak, "Herhangi bir kişi, ekip veya gruba özel bir işlem yapılması söz konusu değildir" ifadelerine yer verdi.

''ÖZEL İŞLEM SÖZ KONUSU DEĞİL''

Yapılan yazılı açıklamada, "An itibariyle ilimizdeki vaka sayıları stabil seyretmekte olup hastanelerimiz pandemi poliklinikleri ve PCR laboratuvarlarımız sayı ve süre sıkıntısı olmadan vatandaşlarımıza kesintisiz hizmet vermektedir. İlimizdeki bütün hastanelerde pandemi polikliniğine başvuran hastaların tümüne hekimlerce uygun görülen tetkikler yapılmaktadır. Bu konuda herhangi bir kişi, ekip veya gruba özel bir işlem yapılması söz konusu değildir. Haberde yer alan ve parti il teşkilatınca delegelere gönderildiği iddia edilen SMS mesajı bilgimiz dahilinde olmayıp, o gün yapılan test sayısı ile diğer günler arasında belirgin bir fark gözlemlenmemiştir" denildi.