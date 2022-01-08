İzmir'de ailesini tehdit eden kişi uyuşturucuyla yakalandı - Haberler
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İzmir'de ailesini tehdit eden kişi uyuşturucuyla yakalandı

İzmir'de ailesini tehdit eden kişi uyuşturucuyla yakalandı
AA / Şafak Yel - Haberler | Güncel

İzmir'in Çiğli ilçesinde ailesini evlerini yakmakla tehdit eden kişi, kovalamaca sonucu uyuşturucuyla yakalanarak gözaltına alındı.

İZMİR (AA) - İzmir'in Çiğli ilçesinde ailesini evlerini yakmakla tehdit eden kişi, kovalamaca sonucu uyuşturucuyla yakalanarak gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Evka 6 Mahallesi'nde yaşayan H.D'nin, oğlu T.D'nin (23) evin anahtarını aldığını, evi yakacağını söylediğini bildirmesi üzerine harekete geçti.

Evin yakınlarında polis ekibini gören ve kaçmaya çalışan T.D. ve yanındaki M.A. (26), kovalamaca sonucu yakalandı. T.D'nin kaçarken bir apartmanın bahçesine attığı poşette 42 uyuşturucu hap ile 26 gram esrar bulundu.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

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AA / Şafak Yel - Son Dakika Haberleri

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