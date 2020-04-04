İzmir'de aile sağlık merkezinde hemşireye darp kamerada
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Bayraklı, İzmir, 3. Sayfa

İzmir'de aile sağlık merkezinde hemşireye darp kamerada

İzmir'de aile sağlık merkezinde hemşireye darp kamerada Davada şahit oldu diye aile sağlık merkezini bastı; hemşireyi darp etti İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir şahıs, davalık olduğu doktorun bulunduğu aile sağlık merkezini bastı.

04.04.2020 20:00 | Son Güncelleme: 04.04.2020 20:03
İzmir'de aile sağlık merkezinde hemşireye darp kamerada

İzmir'de aile sağlık merkezinde hemşireye darp kamerada

Davada şahit oldu diye aile sağlık merkezini bastı; hemşireyi darp etti

İZMİR - İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir şahıs, davalık olduğu doktorun bulunduğu aile sağlık merkezini bastı. Aile sağlık merkezinin camlarını kıran şahıs, burada bir hemşireyi de darp etti. Olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay dün öğle saatlerinde Bayraklı 5 No'lu Alpaslan Aile Sağlık Merkezinde meydana geldi. İddiaya göre D.Y. isimli bir kadın, çocuğunun periyodik raporunu, kendisinin aile hekimi olmamasından dolayı vermediği için Dr. Özgür Akkoç ile daha önce davalık olmuştu. Bunun üzerine Dr. Akkuş'un görev yaptığı aile sağlık merkezine giden D.Y., iddiaya göre davada şahitlik yapan hemşire Aslı Kavuklu'nun odasına yönelmeye çalıştı. Sağlık merkezi çalışanlarının engellemesine rağmen Kavuklu'nun üzerine yürüyen D.Y., burada hemşireyi darp etti. Boynunda darp izi meydana gelen hemşire ise darp raporu alarak D.Y. hakkında şikayetçi oldu.

Olay güvenlik kameralarına yansıdı

D.Y. isimli kadının aile sağlık merkezinin kapılarını zorlayıp bağırdığı, içeriye girerek hemşireye saldırdığı anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde bir çalışanın engellemesine rağmen hemşire Aslı Kavuklu'nun odasına yönelen şahsın burada kendisine saldırdığı anlar görüntülendi.

Davada şahit oldu diye hemşireyi darp etti

Doktor Özgür Akkoç ile daha önce davalık olduğu konuda şahit olduğu için kendisine saldırıldığını söyleyen hemşire Aslı Kavuklu, şahıstan şikayetçi olduğunu dile getirdi. Olay anını anlatan Kavuklu, "Daha öncesinden hekimimiz Özgür Akkuş ile hakaret ve darptan dolayı davası olan bir şahıstı. Davada biz de şahit olduğumuz için sürekli gelip özellikle bana saldırıyor. Hekimle sorunu var. Biz şahit olduğumuz için de bize saldırıyor. Muayene olmaya değil direkt saldırmaya geldi. Mesaiye başlamak için kapıyı açtığımda arkadan gelip bana saldırdı. Geldiğini bile görmemiştim ben. Üzücü bir durum tabii ki. Kimsenin bu durumda olmasını istemem. Basit bir saldırı olarak algılanabilir ama biz bu süreçte kimseye hizmet veremedik; çok hastamız mağdur oldu. Kendisinden şikayetçi oldum, davacı da olacağım. Sağlık çalışanı olarak beyaz kodumuzu da bildirdik. Süreci bekleyeceğiz" diye konuştu.

"Evime kadar gelmeye cüret etti"

Saldırgan şahısın daha önce evine de girmeye çalıştığını söyleyen Aile Sağlığı Merkezi hekimi Dr. Özgür Akkoç, sağlıkta şiddet ile ilgili önlemlerin artırılması gerektiğini söyledi. Dr. Akkoç, "Bu yaşadığımız olay ilk değildi. Bu şahıs 6 ay önce benzer hareketlerinden dolayı 14 ay hapis cezası almış bir şahıs. Hapis cezası da para cezasına çevrilip ertelendi ve aramızda dolaşmaya devam etti. Şahıs mahkeme çıkışında dahi bize saldırdı. Araya polis girdi ve akabinde mahkemeden bir saat sonra merkezimize gelerek Aslı hemşireye tekme attı; karakolluk oldular. Bu şahıs bundan 2 ay önce de evime kadar gelmeye cüret etti ve gece 11'de evime girmeye kalkıştı. Güvenlik görevlisinin polis çağırmasıyla oradan uzaklaştı. En sonunda da dünkü olayı gerçekleştirdi. Ben mutlaka sağlıkta şiddet ile ilgili bir önlem alınmasını istiyorum" dedi.

"Olayın sebebi periyodik raporu kendi aile hekiminden almaması"

Olayın sebebini anlatan Dr. Akkoç, "Olayın sebebi periyodik rapor. Çocuğu için gereken periyodik rapor almak için sağlık merkezine geldi. Buradaki bir doktor arkadaşımız kendisine buradan alınmayacağını, kendi aile hekimliğinden alınması gerektiğini söyledi. Akşam da bu saldırgan şahıs benim nöbetime geldi. Yaklaşık bir saat boyunca mahsur bıraktı bizi burada. Kapıyı tuttu ve kimsenin çıkmasına izin vermedi. Biz de üzerine polis çağırdık. Dün de direkt saldırmaya geldi. Ben kendisinin aile hekimi değilim" diye konuştu.

Güvenlik görevlisi talep ettiler

Aile sağlık merkezine yönelik gerçekleştirilen saldırılardan sonra güvenlik görevlisi talebinde bulunduklarını aktaran merkezin hemşirelerinden Ajda Kayrakçı, "Doktorumu ben koruyamam" dedi. Kayrakçı "Biz buraya güvenlik görevlisi talep ettik. Talep ettiğimizde güvenliği kendimizin sağlaması gerektiğini belirttiler. Benim akciğerim delik. Ben doktorumu içeride öldürürlerken onu koruyamam. Bu işi lütfen sağlık çalışanlarına yüklemesinler. Güvenlik görevlisi istiyoruz. Aile sağlığı merkezlerine bu kaçıncı saldırı? Bizim kaçıncı şiddete maruz kalışımız. Aynı kadın 3 keredir saldırıyor buraya" açıklamasında bulundu.

Öte yandan sağlık çalışanlarının şikayeti sonucu olay ile ilgili soruşturulma başlatılırken, saldırgan şahsın ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

İzmir'de aile sağlık merkezinde hemşireye darp kamerada

Kaynak: İHA

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İzmir'de aile sağlık merkezinde hemşireye darp kamerada
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