İzmir'de aile sağlığı merkezindeki kavga güvenlik kameralarınca kaydedildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde bir aile sağlığı merkezinde sıra bekleyen iki kişi arasındaki Kavga, güvenlik kameralarına yansıdı.

İddiaya göre 18 Kasım'da T.C. ile 22 yaşındaki E.K arasından kavga çıktı.

Bir süre baygınlık geçirdiği öğrenilen E.K'nin T.C'den şikayetçi olduğu öğrenildi.

Kavga sağlığı merkezinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Görüntülerde T.C'nin, E.K'yi darbetmesi aile sağlığı merkezinde bulunan hekim ve kavgayı ayırma çalışmaları yer alıyor.

AA / Şafak Yel - Son Dakika Haberleri

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