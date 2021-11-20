İzmir'de aile sağlığı merkezindeki kavga güvenlik kameralarınca kaydedildi - Haberler
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İzmir'de aile sağlığı merkezindeki kavga güvenlik kameralarınca kaydedildi

AA / Şafak Yel - Haberler | Güncel
İzmir'de aile sağlığı merkezindeki kavga güvenlik kameralarınca kaydedildi

İzmir'in Buca ilçesinde bir aile sağlığı merkezinde sıra bekleyen iki kişi arasındaki kavga, güvenlik kameralarına yansıdı.

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde bir aile sağlığı merkezinde sıra bekleyen iki kişi arasındaki Kavga, güvenlik kameralarına yansıdı.

İddiaya göre 18 Kasım'da T.C. ile 22 yaşındaki E.K arasından kavga çıktı.

Bir süre baygınlık geçirdiği öğrenilen E.K'nin T.C'den şikayetçi olduğu öğrenildi.

Kavga sağlığı merkezinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Görüntülerde T.C'nin, E.K'yi darbetmesi aile sağlığı merkezinde bulunan hekim ve kavgayı ayırma çalışmaları yer alıyor.

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AA / Şafak Yel - Son Dakika Haberleri

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