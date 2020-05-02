İzmir'de aile hekiminin ölümle tehdit edildiği iddiası
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İzmir'de aile hekiminin ölümle tehdit edildiği iddiası

İzmir'de aile hekiminin ölümle tehdit edildiği iddiası
02.05.2020 14:52 | Son Güncelleme: 02.05.2020 14:52

İzmir'in Buca ilçesinde aile sağlığı merkezinde görev yapan aile hekiminin, hasta yakını tarafından ölümle tehdit edildiği öne sürüldü.

İzmir'in Buca ilçesinde aile sağlığı merkezinde görev yapan aile hekiminin, hasta yakını tarafından ölümle tehdit edildiği öne sürüldü.

İzmir Tabip Odasından yapılan açıklamada, çocuğunun aşıları için aile sağlığı merkezine davet edilen kişinin, bekletildiğini belirterek merkez çalışanlarıyla tartışmaya başladığı bildirildi.

Aşı işlemlerinin sosyal mesafe korunarak ve sırayla yapıldığını anlatmaya çalışan aile hekiminin hasta yakını tarafından ölümle tehdit edildiği belirtilen açıklamada, şikayetçi olunduğu, adli işlemler için karakola ifade verildiği kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Odamız hukuki süreci meslektaşımız adına takip edecektir. Sağlık çalışanlarının ağır bir iş yükü altında olduğu bu dönemde bir hasta yakınının kendi sağlığı için olmasına rağmen sırada bekletildiği gerekçesiyle ölümle tehdit etmesi biz sağlık çalışanlarını derinden üzmüştür. Pandemi döneminde dahi çocukların aşılarını aksatmamak için canla başla mücadele eden aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarının bu tür davranışlarla karşı karşıya kalması kabul edilemez.

Biz hekimler her ne koşulda olursa hekimlik yapmaya devam edeceğiz. Tek beklentimiz, güvenli ve şiddetsiz bir çalışma ortamında çalışmak."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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