İzmir'de "Ahilik Haftası" kutlandı

17.09.2019 16:10

İzmir'de "Ahilik Haftası" etkinlikleri kapsamında İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) ev sahipliğinde tören düzenlendi.

İzmir Vali Yardımcısı Barış Demirtaş, Birlik Plaza'da düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Ahilik'in Türk kültürünü yansıtan önemli kurumlardan biri olduğunu vurguladı.

Ahilik teşkilatının insani değerlerin yaşatılmasına öncülük ettiğini, çırakların sanat öğrenirken doğru ve iyi insan olma değerlerini de özümsediklerini belirten Demirtaş, "Ahilik dosdoğru, iyi bir insan olmanın da rehberidir." dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir'in ilçelerinde esnafın ihtiyaçlarını tespit etmek üzere çalışma başlattıklarını söyledi. Çankırı, esnafın yetişmiş eleman açığını kapatmaya yönelik de çalışmalar gerçekleştireceklerini bildirdi.

MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, katılımcıların "Ahilik Haftası"nı tebrik etti. Ahi Evran'ın "Hak ile sabır dileyip bize gelen bizdendir. Akıl, ahlak ile çalışıp bizi geçen bizdendir." sözlerini hatırlatan Osmanağaoğlu, her zaman İzmir esnafının yanında olduğunu vurguladı.

İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu ise "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" prensibine dayanan "Ahilik felsefesini" gelecek nesillere aktarmak istediklerini söyledi.

Etkinlikte "Yılın Ahisi" seçilen lokantacı Özdoğan Işık'a, İzmir Milletvekili Çankırı tarafından kaftan giydirildi. Törende İzmir Bornova Mesleki Eğitim Merkezi öğrencilerine de sertifikaları verildi.

Törene Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, İzmir Ticaret İl Müdürü Şahin Ersü'nün de aralarında bulunduğu davetliler katıldı.

Kaynak: AA