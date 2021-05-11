İzmir'de ağlara takılı bulunan dev vatoz kurtarıldı
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İzmir'de ağlara takılı bulunan dev vatoz kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'de ağlara takılı bulunan dev vatoz kurtarıldı 1 metre boyunda, 40 kilogramlık ağırlığında vatoz böyle kurtarıldı İzmir polisi, Karaburun ilçesi açıklarında nadir olarak görülen 1 metre boyunda, yaklaşık 40 kilogram ağırlığında bir vatozu balıkçı ağına takılmış halde buldu.

İzmir'de ağlara takılı bulunan dev vatoz kurtarıldı

1 metre boyunda, 40 kilogramlık ağırlığında vatoz böyle kurtarıldı

İZMİR - İzmir polisi, Karaburun ilçesi açıklarında nadir olarak görülen 1 metre boyunda, yaklaşık 40 kilogram ağırlığında bir vatozu balıkçı ağına takılmış halde buldu. Dev vatoz, takıldığı ağdan kurtarılarak yeniden denize salındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Karaburun Deniz Limanı Büro Amirliği ekipleri, Karaburun açıklarında ağ kontrolü yaptığı esnada balıkçı ağına takılmış dev bir vatozu fark etti. Ekipler, hemen harekete geçerek dev vatozu kurtarmak için çalışma başlattı.

Boyu 1 metre ağırlığı 40 kilogram

Vatozun bulunduğu ağı güçlükle teknelerine çıkartan ekipler, ağın iplerini titizlikle kesti. Yakalandığı ağlardan kurtarılan vatoz, daha sonra yeniden denize salındı.

Vatozun 'Kazık Kuyruk' türüne ait olduğu ve bu türün nadir olarak denizlerde görüldüğü belirtildi. Kurtarılan vatozun ağırlığının yaklaşık 40 kilogram ve boyunun 1 metreden fazla olduğu öğrenildi.

Öte yandan ekipler, vatozun takıldığı ağın avlanma koşullarına uygun olmayan bir ağ olduğunu tespit ederek ağın kime ait olduğunun belirlenmesi için inceleme başlattı.

İzmir'de ağlara takılı bulunan dev vatoz kurtarıldı
İzmir'de ağlara takılı bulunan dev vatoz kurtarıldı
İzmir'de ağlara takılı bulunan dev vatoz kurtarıldı
İzmir'de ağlara takılı bulunan dev vatoz kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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