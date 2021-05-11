Son dakika haberi... Ağlara takılan vatozu deniz polisi kurtardı
Son dakika gelişmesine göre İzmir'in Karaburun ilçesinde ağlara takılan vatoz, deniz polisince kurtarılarak yaşam alanına salındı.
İzmir'in Karaburun ilçesinde ağlara takılan vatoz, deniz polisince kurtarılarak yaşam alanına salındı.
Denizin yüzeyinde balıkçı ağına takılan bir vatozun yaşam mücadelesi verdiğini gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine botla bölgeye giden İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 1 metre boyundaki vatozu sudan çıkardı.
Bota alınan vatozu saran ipleri kesen ekipler, balığı denize bıraktı.
Kaynak: Anadolu Ajansı