Son dakika gündem: İzmir'de ziraat arazisinde çıkan yangın kontrol altında
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Son dakika gündem: İzmir'de ziraat arazisinde çıkan yangın kontrol altında

Son dakika gündem: İzmir'de ziraat arazisinde çıkan yangın kontrol altında
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre İzmir'in Urla ilçesinde ziraat arazisinde çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altına alındı.

İzmir'in Urla ilçesinde ziraat arazisinde çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın saat 18.00 sıralarında Yenice Mahallesi mevkiinde zeytin ağaçlarının olduğu alanda henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Yerleşim yerlerine yakın olan yangına durumun bildirilmesi üzerine ekipler sevk edildi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri alevlere, bir helikopter, 10 arazöz ve 4 su tankeriyle müdahale etti.

Hızlı ve etkin müdahale sonucu alevler, yerleşim yerlerine ve ormana ulaşmadan kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

(Ali İhsan Çiftçi/İHA)

Son dakika gündem: İzmir'de ziraat arazisinde çıkan yangın kontrol altında
Son dakika gündem: İzmir'de ziraat arazisinde çıkan yangın kontrol altında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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