İzmir'de ağaçlık alanda yangın
İzmir'in Bayraklı ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldüTuran bölgesindeki ağaçlık alanda yangın çıktı.
04.08.2020 19:07 | Son Güncelleme: 04.08.2020 19:16
İzmir'in Bayraklı ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Turan bölgesindeki ağaçlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 yangın söndürme helikopteri ile 4 arazöz sevk edildi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de destek verdiği çalışma sonucu, yangın söndürüldü.
Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA