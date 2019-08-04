İzmir'de ağaçlandırma sahasında yangın

İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Oğlanağası köyündeki ağaçlandırma sahasında yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, yangın öğle saatlerinde İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Oğlanağası köyündeki ağaçlandırma sahasında çıktı. Yangına, 8 helikopter ve çok sayıda arazöz müdahale ediyor. - İZMİR

Kaynak: İHA