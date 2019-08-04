İzmir'de ağaçlandırma sahasında yangın
İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Oğlanağası köyündeki ağaçlandırma sahasında yangın çıktı.
İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Oğlanağası köyündeki ağaçlandırma sahasında yangın çıktı.
Edinilen bilgiye göre, yangın öğle saatlerinde İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Oğlanağası köyündeki ağaçlandırma sahasında çıktı. Yangına, 8 helikopter ve çok sayıda arazöz müdahale ediyor. - İZMİR
Kaynak: İHA
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