İzmir'de ağaçlandırma sahasında çıkan yangın kontrol altına alındı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, bir kısmı otluk bir kısmı ağaçlandırma sahası olan alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, bir kısmı otluk bir kısmı ağaçlandırma sahası olan alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Ahrandı mevkisinde, otluk ve ağaçlandırma sahası olan bölgede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter ve 8 arazözle müdahale edildi. Yaklaşık 3 hektarlık alanda etkili olan yangın kontrol altına alındı.

Ekipler, soğutma çalışmalarına başladı.

Öte yandan ilçeye bağlı Ovakent Mahallesi'ndeki Sivilceli mevkisinde bulunan makilik alanda da yangın çıktı. Bazı zeytin ağaçlarının da zarar gördüğü yangın, müdahale edilerek söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp